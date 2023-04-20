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Сегодня, 18:24

Гаджиев заявил, что «Акрон» играет на эмоциях в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев порассуждал о феномене «Акрона», который накануне выбил «Спартак» (2:1) из FONBET Кубка России и пробился в финал Пути регионов турнира.

«Феномен «Акрона» в том, что у команды высокая готовность к играм, ответственность, уровень мотивации и хорошо организованная команда. Многие говорят, что у «Акрона» успех из-за домашнего поля? Это сказки, которые не надо слушать. Можно сказать, что «Акрон» поймал кураж в Кубке России и играет на эмоциях. Без этого никуда. Если команда играет без эмоций, а «Спартак» так и играл в первом тайме, на что она похожа? Без этого невозможно никого победить. Должна быть высокая мотивация. Все умеют играть в футбол и выстраивать командную игру. Если говорить про шансы «Акрона» забрать трофей в этом сезоне, то есть одна аксиома — выиграть второй раз подряд сложнее. «Акрону» удалось обыграть уже четыре московские команды подряд. Каждый следующий матч будет для них сложнее вне зависимости от соперника. Удачная серия всегда заканчивается. У «Акрона» меньше шансов выйти в суперфинал Кубка России, чем у «Краснодара», но и «быкам» будет непросто. Скорее черно-зеленые пройдут дальше. Во-первых, в силу названых причин, во-вторых, у них более высокого класса команда», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром». На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-govoryat-chto-u-akrona-uspekh-iz-za-domashnego-polya-eto-skazki-kotorye-ne-nado-slushat-244799/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
Гаджи Гаджиев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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