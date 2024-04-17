Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:00

Футболист «Балтики» Кузьмин предпочел бы сыграть с «Динамо» в Пути регионов Кубка России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, с кем лучше сыграть клубу в Пути регионов FONBET Кубка России.

«Все ведь клубы остались из премьер-лиги? Тогда разницы для нас нет никакой. Со всеми будет интересно сыграть. Но мне интереснее всего было бы сыграть с «Динамо», — сказал Кузьмин «СЭ».

16 апреля ЦСКА дома победил «Балтику» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Московский клуб вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». «Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Денис Сафронов

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Читайте также
Бойкова и Козловский потребовали выше оценивать прыжки в парах
Абаскаль попрощался с игроками «Спартака»
JP сообщил об определении ЦАХАЛ тактики ответного удара по Ирану
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
ПСЖ одержал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
СМИ узнали о ликвидации снайперши ВСУ Шинкаренко с позывным Виски
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка
Единственный шанс «Спартака» — выезжать на эмоциях после ухода Абаскаля
А вдруг «Спартак» спасет сезон? Матч с «Зенитом» покажет, есть ли надежда
Как «Спартак» изменится после ухода Абаскаля. Инсайды «СЭ»
ЦСКА — «Балтика»: видеообзор матча
Федотов: «Трудовая победа над «Балтикой». Рады, что вышли в финал Пути РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «У «Спартака» есть варианты переломить ход противостояния с «Зенитом»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости