Футболист «Балтики» Кузьмин предпочел бы сыграть с «Динамо» в Пути регионов Кубка России

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, с кем лучше сыграть клубу в Пути регионов FONBET Кубка России.

«Все ведь клубы остались из премьер-лиги? Тогда разницы для нас нет никакой. Со всеми будет интересно сыграть. Но мне интереснее всего было бы сыграть с «Динамо», — сказал Кузьмин «СЭ».

16 апреля ЦСКА дома победил «Балтику» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Московский клуб вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». «Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Денис Сафронов