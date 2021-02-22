Футболист Ахметов посвятил гол умершему массажисту ЦСКА Насибову

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов посвятил забитый гол в ворота «СКА-Хабаровска» (2:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России умершему массажисту Михаилу Насибову.

«Хорошее начало футбольного года. Всех болельщиков с победой! Спасибо вам за поддержку в такую холодную погоду. И, к сожалению, с большой потерей для всего российского футбола и для меня в большей степени потерпели мы в начале года. Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережет его и сделает его из числа обитателей Рая!» — написал Ахметов в своем Instagram.

Вечером 11 февраля скончался бывший массажист сборной России и ЦСКА Михаил Насибов в возрасте 67 лет.

Гол Ахметова стал победным во встрече со «СКА-Хабаровском». Соперника по 1/4 финала Кубка России ЦСКА узнает позже.