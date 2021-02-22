Министр спорта Московской области высказался о разгроме «Химок» от «Крыльев»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (0:4). По его словам, подмосковная команда должна сосредоточиться на игре в чемпионате.

«Теперь будем готовиться к игре с «Уфой», играем дома, в Химках, — цитирует ТАСС Терюшкова. — Расслабляться смысла нет, и нашей основной задачей остается 10-12 место в РПЛ, надо на этом сосредоточиться. Да, проигрыш не добавляет настроения, но без поражений не бывает побед».

«Химки» после 19 туров занимают 11-е место в таблице Тинькофф-РПЛ. 27 февраля они проведут домашний матч против «Уфы».