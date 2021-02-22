Министр спорта Московской области высказался о разгроме «Химок» от «Крыльев»
17:15
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (0:4). По его словам, подмосковная команда должна сосредоточиться на игре в чемпионате.
«Теперь будем готовиться к игре с «Уфой», играем дома, в Химках, — цитирует ТАСС Терюшкова. — Расслабляться смысла нет, и нашей основной задачей остается 10-12 место в РПЛ, надо на этом сосредоточиться. Да, проигрыш не добавляет настроения, но без поражений не бывает побед».
«Химки» после 19 туров занимают 11-е место в таблице Тинькофф-РПЛ. 27 февраля они проведут домашний матч против «Уфы».
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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