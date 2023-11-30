Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:31

Форвард «Оренбурга» Оганесян назвал заслуженной победу над «Спартаком»: «Мы контролировали игру»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Заслуженная победа. Мы контролировали игру, владели инициативой. Мне всегда приятно играть со «Спартаком», это моя прошлая команда, именитый клуб. Для меня это дополнительная мотивация», — сказал Оганесян «СЭ».

29 ноября «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответная игра пройдет в марте 2024 года на домашнем стадионе московской команды.

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Овечкин не набирает очки в четырех матчах подряд
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Кобелев: «Ошибка Кукуяна. Не понял, за что удалили Карраскаля»
Промес представит «Спартак» в Матче звезд FONBET Кубка России
Кобелев — о голе Смолова: «Шедевр. В РПЛ редко такое увидишь»
«Шедевр Смолова! В РПЛ редко такое увидишь. А Клаудиньо потерялся без Вендела». Кобелев — о победе «Динамо» над «Зенитом»
Игнатьев отметил отсутствие чемпионского стиля у «Зенита» в матче с «Динамо»
«Динамо» Лички — восторг! Не сломалось из-за судейства матча с «Зенитом» и прокачало психологию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веденеев считает, что матч «Динамо» и «Зенита» надо было переносить в Петербург

Мохеби считает, что «Ростов» играл лучше ЦСКА и заслужил победу

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости