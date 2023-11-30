Веденеев считает, что матч «Динамо» и «Зенита» надо было переносить в Петербург

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России между «Динамо» и «Зенитом». Накануне, 29 ноября, победу с минимальным счетом одержали бело-голубые (1:0).

«Первое, о чем надо сказать, — это условия проведения матча. Последние туры много об этом говорят, и в такую погоду уровень игры, конечно, снижается, техничные игроки превращаются в средних, игроки силового плана выходят на первые роли. Можно потолкаться, попадать, поиграть в подкатах. К тому же у «Зенита» был ослабленный состав — не было Вендела, Кассьерра не играет, схема была довольно непростая, Мостовой играл вообще не на своей позиции, куда-то его впихнули в центр поля, где он вообще не играл. Поэтому игра была ровная, «Динамо» вообще ни в чем не уступало. Но, повторюсь, условия не позволяли в решающий момент точно пробить или отдать пас. Ответный матч в Петербурге состоится только в марте? По мне, и этот матч не надо было проводить, а перенести все на хорошую погоду. Или сыграть в Петербурге. Можно было найти варианты... Но что об этом говорить, это бессмысленно. Если у нас никто никак не может принять ответственное решение и вернуться на «весну-осень», чтобы играть летом. Придумать какой-то переходный турнир... Иностранцам это не нравится, зрителей мало ходит в такую погоду... Факторов много, надо взять и серьезно обсудить этот вопрос», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

«Динамо» победило со счетом 1:0 благодаря голу Федора Смолова. Ответный матч пройдет в марте.