Сафонов рассказал о важности возможной победы «Краснодара» в FONBET Кубке России
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об ожиданиях от предстоящего Суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА.
— Для меня очень важно. Это мой родной клуб. Я хочу только лучшего для клуба, долго грезил о том, чтобы завоевать трофей с клубом. Для меня лично это очень важно.
— Матчи сборной в июне будут. Как будет подготовка?
— Я про сборную ничего не знаю.
— Будет ли тяжело, если вас вызовут в сборную летом?
— Я думаю, что определенная нагрузка все равно будет. Но если так будет, то, я думаю, каждый футболист справится. Матчи за сборную важны, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
11 июня «Краснодар» сыграет в суперфинале FONBET Кубка России с ЦСКА.
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