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Сегодня, 10:42

Сафонов рассказал о важности возможной победы «Краснодара» в FONBET Кубке России

Виктория Кравченко
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об ожиданиях от предстоящего Суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА.

— Для меня очень важно. Это мой родной клуб. Я хочу только лучшего для клуба, долго грезил о том, чтобы завоевать трофей с клубом. Для меня лично это очень важно.

— Матчи сборной в июне будут. Как будет подготовка?

— Я про сборную ничего не знаю.

— Будет ли тяжело, если вас вызовут в сборную летом?

— Я думаю, что определенная нагрузка все равно будет. Но если так будет, то, я думаю, каждый футболист справится. Матчи за сборную важны, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

11 июня «Краснодар» сыграет в суперфинале FONBET Кубка России с ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-dlya-menya-ochen-vazhno-zavoevat-s-krasnodarom-kubok-rossii/
Матвей Сафонов
Кубок России
ФК Краснодар
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