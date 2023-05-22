Сафонов рассказал о важности возможной победы «Краснодара» в FONBET Кубке России

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об ожиданиях от предстоящего Суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА.

— Для меня очень важно. Это мой родной клуб. Я хочу только лучшего для клуба, долго грезил о том, чтобы завоевать трофей с клубом. Для меня лично это очень важно.

— Матчи сборной в июне будут. Как будет подготовка?

— Я про сборную ничего не знаю.

— Будет ли тяжело, если вас вызовут в сборную летом?

— Я думаю, что определенная нагрузка все равно будет. Но если так будет, то, я думаю, каждый футболист справится. Матчи за сборную важны, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».