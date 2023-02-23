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Сегодня, 20:24

Обляков — о матче против «Краснодара»: «Отлично играли. Должны были забивать больше»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал «СЭ» игру своей команды против «Краснодара» (3:0) в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Отлично играли. Должны были забивать больше, но 3:0 тоже хороший результат. С Краснодаром всегда интересно играть, это сильный соперник. Как адаптировались к холоду? Нормально. Я родился на севере, переношу неплохо.

Повреждение в конце первого тайма? Все нормально. Просто немного подвернул ногу. Сейчас все нормально», — сказал Обляков «СЭ».

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.

Иван Обляков
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