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22 октября 2025, 17:28

Федорищев: «Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил процесс обновления «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

22 октября самарцы на выезде сыграют с московским «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У нас сегодня кубковая игра с «Динамо» в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов», — цитирует Федорищева ТАСС.

В июне 2025 года новым главным тренером самарского клуба стал Магомед Адиев, который сменил Игоря Осинькина. После 12 туров «Крылья» с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
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Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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