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Сегодня, 13:27

Фанатский актив «Спартака» не поддержит команду в финале Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фанатский актив «Спартака» не будет поддерживать команду в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Болельщики продолжат бойкот игр клуба.

«Фанаты «Спартака» отвечают за свои слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал Кубка.
Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем. Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» — написал в соцсетях заводящий фанатов красно-белых Михаил Дивинский.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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