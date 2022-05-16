Фанатский актив «Спартака» не поддержит команду в финале Кубка России

Фанатский актив «Спартака» не будет поддерживать команду в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Болельщики продолжат бойкот игр клуба.

«Фанаты «Спартака» отвечают за свои слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал Кубка.

Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем. Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» — написал в соцсетях заводящий фанатов красно-белых Михаил Дивинский.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».