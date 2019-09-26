«Факел» заявил, что болельщиков не обливали водой во время матча с «Арсеналом»

«Факел» опубликовал заявление по поводу инцидента на матче 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Арсеналом» (1:2). Ранее сообщалось, что фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины.

— В связи с распространением недостоверной информации о якобы имевшем место инциденте с пожарной машиной, которая поливала болельщиков на трибуне воронежского Центрального стадиона профсоюзов во время проведения матча 1/16 финала розыгрыша Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 годов «Факел» — «Арсенал», доводим до всех интересующихся следующее: в самом начале перерыва в матче на секторе активной поддержки нашей команды на Центральном стадионе профсоюзов произошло возгорание, которое несло в себе угрозу здоровью посетителей арены, располагавшихся в районе очага этого возгорания, — говорится в сообщении. — В связи с этим пожарным расчетом, дежурившим на стадионе, было принято решение ликвидировать возгорание своими силами и средствами. Возгорание было оперативно нейтрализовано, никто из болельщиков, успевших заблаговременно покинуть район открытого огня, в результате инцидента не пострадал.

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