Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
22:20
Целый сектор болельщиков пострадал во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом».
Фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины. Отметим, что температура воздуха была не больше +6 градусов. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Мог дома сидеть».
Напомним, что «Арсенал» выиграл со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд кубка.
September 25, 2019
Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр