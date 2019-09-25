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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

22:20
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Целый сектор болельщиков пострадал во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Факелом» и тульским «Арсеналом».

Фанатов воронежского клуба облили ледяной водой из пожарной машины. Отметим, что температура воздуха была не больше +6 градусов. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Мог дома сидеть».

Напомним, что «Арсенал» выиграл со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд кубка.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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