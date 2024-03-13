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13 марта, 18:19

Алдонин: «Не могу сказать, что у ЦСКА есть перспективы только в Кубке»

Алдонин отреагировал на игру ЦСКА в матче с «Ростовом»
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» игру армейцев в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (2:0).

«При не самой выразительной игре ЦСКА удалось одержать победу над очень непростым соперником. Первый тайм, конечно, вряд ли можно занести в актив, но в целом победили заслуженно. Не могу сказать, что у армейцев есть перспективы только в Кубке — в таблице РПЛ сейчас все очень плотно, поэтому, чем стабильнее будет играть ЦСКА, тем выше в таблице они заберутся», — сказал Алдонин «СЭ».

ЦСКА обыграл «Ростов» в 1/4 FONBET Кубка России со счетом 2:0. Подопечные Валерия Карпина продолжат свое выступление в турнире в Пути Регионов.

Иван Косарев

Евгений Алдонин
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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