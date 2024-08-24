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ЭСК РФС назвала правильным решение назначить пенальти в ворота «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

Алина Савинова
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение махачкалинского «Динамо» по итогам матча 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России с московским «Динамо» (1:2), сообщает пресс-служба РФС.

Махачкалинцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Егора Егорова в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в их ворота на 52-й минуте игры.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо Махачкала» на 52-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Динамо Махачкала» №70 Валентина Пальцева, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, и игрок рисковал быть наказанным отставляя свою руку далеко от тела в неестественное положение», — говорится в заявлении.

Ранее махачкалинское «Динамо» в открытом письме обратилось к РФС с просьбой уделить особое внимание проблеме судейства.

Источник: https://rfs.ru/news/221015
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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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