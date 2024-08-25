Генсек РФС Митрофанов ответил на призыв Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС не может в одностороннем порядке игнорировать правила УЕФА по вопросу времени трансляций матчей.

Ранее известный телепродюсер Тина Канделаки призвала перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию при определении времени показа матчей FONBET Кубка России и начать делать так, как удобно в нашей стране.

«Мне кажется, что Тина Канделаки сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения. Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни. Из-за еврокубков многие встречи начинаются не вечером, а днем.