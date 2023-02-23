Экс-президент ОКР Жуков признал Дзюбу лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против красно-белых (0:1).

«Согласен с экспертами, которые выбрали Дзюбу лучшим игроком матча. По второму тайму, конечно, он лучший. И в штангу попал, и принимал передачу, и боролся хорошо», — сказал Жуков «СЭ».

Ответный матч пройдет 27 февраля.