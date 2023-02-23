Дивеев пропустит матч ЦСКА с «Краснодаром» в FONBET Кубке России

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

По его словам, игрок не сможет принять участия в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара», который пройдет в четверг, 23 февраля.

«Игорь травмирован. Сможет ли сыграть против «Краснодара»? Не знаю, это нужно к докторам ЦСКА обращаться. По-моему, он тренируется по индивидуальной программе. Чувствует себя нормально, но играть не может», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев получил повреждение в товарищеской встрече с «Динамо» (2:1), которая состоялась 15 февраля на сборах в Белеке.

Первый матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 23 февраля, и начнется в 17.30 (мск).