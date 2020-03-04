Джордан Ларссон: «С такой поддержкой «Спартак» не мог закончить по-другому»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, забивший победный гол в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА (3:2 д.в.), отметил, что команда не могла не выиграть с такой поддержкой болельщиков.

— Игра просто сумасшедшая. Очень тяжело было начинать ее на скамейке, потому что матч очень большой, — отметил Ларссон в эфире клубного телевидения. — Мы очень здорово начали, забив два гола. Даже несмотря на то, что дали сопернику сравнять и остались вдесятером, с такой поддержкой и болельщиками мы не могли закончить матч по-другому. Большое им спасибо. Это была супер-игра.

— Учитывая не назначенный пенальти и удаление, игра получилась еще более эмоциональной?

— Конечно, игра очень эмоциональная. Ведь ЦСКА — главный соперник. Учитывая то, как она складывалась, моменты, которые были у обеих команд, это сделало ее еще более эмоциональной.