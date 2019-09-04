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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»

22:43
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».

— Я рад, что в Кубке нам выпала именно «Алания». В последний раз бывал во Владикавказе в начале июня, когда проводил там турнир под эгидой ДФЛ, — заявил Дзагоев. — Для меня такой жребий — повод лишний раз съездить домой (улыбается).

Сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции. Виктор Михайлович (Гончаренко) сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с «Аланией»? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-khochu-vnov-sygrat-na-stadione-na-kotorom-ya-vyros/

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