"Думаем, как заменить некоторых игроков основы". Парфенов - о подготовке к кубковому матчу с "Арсеналом"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов перед ответным матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Арсенала" заявил, что думает о том, как заменить некоторых игроков основы, которые не смогут сыграть в Туле. Встреча пройдет 15 мая.

- Когда впереди интересные матчи, то, наверное, эмоциональная и физическая усталость уходят на второй план, - приводит слова Парфенова официальный сайт "Урала". - В этом режиме больше организации, восстановления и бесед с игроками.

До игры остается мало времени, конечно, мы думаем о том, как заменить, тех игроков основы, которые не смогут сыграть в Туле, работаем над этим, разговариваем с некоторыми футболистами. Знаем, что и у соперников есть определенные проблемы. Но я думаю, что на кону такая ставка, и многие вещи будут нивелироваться.

Напомним, первый матч между "Уралом" и "Арсеналом" завершился минимальной победой екатеринбуржцев (1:0).

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