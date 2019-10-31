Доменико Тедеско: «Сказал Тилу забыть о том, сколько за него заплатили»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Ростовом» (2:1) рассказал, какие перспективы у полузащитника Гуса Тила, который перестал попадать в основной состав.

— Почему Гус Тил снова в запасе? Какие у него перспективы?

— Знаем, как его использовать. Он отличный парень, хороший игрок. Но речь не о цене. Я сказал ему — забудь о том, сколько за тебя заплатили. Сегодня мы решили, что два полузащитника должны выполнять оборонительные функции.

— Как вам роль Романа Зобнина на правом фланге полузащиты?

— Зобнин часто смещался в центр. Он здорово сыграл. Принимал правильные решения как при обороне, так и при атаке.

— Хенрик, ой... то есть, Джордан Ларссон забивает и забивает. В чем его секрет?

— В том, что это умный парень. Что он знает, как действовать и в атаке и в обороне. Рад, что он игрок «Спартака». А если его папа захочет сыграть за «Спартак», мы будем рады.

Тил перешел в «Спартак» этим летом и стал самым дорогим новичком в истории красно-белых — сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро (плюс возможные бонусы). (Дмитрий Зеленов)

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