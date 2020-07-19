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Доменико Тедеско: «Это была встреча учеников против учителей»

21:08
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 1/2 финала Олимп-Кубка России с «Зенитом». Красно-белые уступили петербуржцам со счетом 1:2.

— Сегодня была встреча учеников против учителей. У нас молодая команда: Гапонов, Маслов, Умяров и так далее, — сказал Тедеско. — Они играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, Лигу чемпионов, они намного опытнее и старше. Но у нас были моменты — и игра была намного лучше, чем зимой. Хорошо, что новый сезон начнётся с нуля. Когда мы пришли, у нас были неудачи. Была непростая психологическая ситуация. Если бы грядущая пауза между сезонами была бы подольше, было бы хорошо. (Гоша Чернов)

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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