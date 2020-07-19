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Доменико Тедеско: «Если бы Соболев забил, могли бы уйти в овертайм»

21:00
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча с «Зенитом» — красно-белые уступили петербуржцам в полуфинале Олимп Кубка России (1:2).

— Конечно, я разочарован. Мы хотели добраться до финала. Мы сделали все возможное. Думаю, ключевой момент был в первом тайме, когда мы пропустил второй гол — мы пропустили его слишком легко, слишком быстро. Это сыграло. Во втором тайме мы контролировали игру. Это была установка. Знали, чем опасен «Зенит» — подачами верхом на Дзюбу. Важно было контролировать игру, владеть мячом как можно больше. Мы пытались переводить мяч с фланга на фланг. У Соболева был отличный момент — если бы он забил, счет был бы 2:2, мы могли бы уйти в овертайм. Мы контролировали игру, пытались избегать контратак «Зенита». (Гоша Чернов)

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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