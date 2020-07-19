Доменико Тедеско: «Если бы Соболев забил, могли бы уйти в овертайм»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча с «Зенитом» — красно-белые уступили петербуржцам в полуфинале Олимп Кубка России (1:2).

— Конечно, я разочарован. Мы хотели добраться до финала. Мы сделали все возможное. Думаю, ключевой момент был в первом тайме, когда мы пропустил второй гол — мы пропустили его слишком легко, слишком быстро. Это сыграло. Во втором тайме мы контролировали игру. Это была установка. Знали, чем опасен «Зенит» — подачами верхом на Дзюбу. Важно было контролировать игру, владеть мячом как можно больше. Мы пытались переводить мяч с фланга на фланг. У Соболева был отличный момент — если бы он забил, счет был бы 2:2, мы могли бы уйти в овертайм. Мы контролировали игру, пытались избегать контратак «Зенита». (Гоша Чернов)