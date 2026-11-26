Московское дерби, «Зенит» против «Динамо». Определились пары плей-офф Кубка России

«Локомотив» не сыграет в весенней части турнира.

Завершился групповой этап FONBET Кубка России. «Зенит» не потерпел ни одного поражения, «Ростов», «Краснодар» и «Спартак» заняли первые места в своих квартетах, а «Локомотив» уступил во всех шести матчах и завершил выступление в турнире. Теперь известны все пары плей-офф, который начнется весной 2027 года.

«Зенит» прошел групповой этап без поражений, «Ростов» тоже стал первым

Петербуржцы провели почти идеальный групповой этап. Команда не потерпела ни одного поражения: пять матчей выиграла в основное время, еще один — в серии пенальти. Итог — 17 очков и первое место в группе C. Разница мячей — 10:3.

Ближайший преследователь «Зенита» — «Крылья Советов» — набрал девять очков. Самарцы также вышли в 1/8 финала Пути РПЛ, но со второй строчки.

В группе D лидером стал «Ростов». Дончане набрали 15 очков и опередили ЦСКА, который финишировал следом с 11 баллами.

«Краснодар» выиграл группу B с 13 очками. Второе место заняло московское «Динамо», набравшее 12 баллов.

В квартете А первым стал «Спартак». Красно-белые и «Оренбург» заработали по 13 очков, но москвичи оказались выше благодаря лучшей разнице мячей в личных встречах.

«Локомотив» проиграл все матчи и вылетел

Железнодорожники — главное разочарование турнира. Красно-зеленые провалили групповой этап: проиграли все шесть встреч, в их активе лишь три очка (за участие в сериях пенальти) и последнее место в группе D.

В последнем матче группового этапа «Локомотив» уступил «Ростову» со счетом 0:2. Дончане забили два мяча еще до перерыва.

Таким образом, один из самых титулованных клубов в истории Кубка России впервые с сезона-2015/16 не сыграет в весенней части турнира. Тогда железнодорожники завершили выступление на стадии 1/8 финала. Впоследствии «Локо» регулярно доходил до весенних стадий и трижды завоевывал трофей, последний раз — в 2021 году — при старом формате.

Все пары 1/8 финала Пути РПЛ

По итогам группового этапа сформировались четыре противостояния:

«Оренбург» — «Ростов»

«Крылья Советов» — «Краснодар»

ЦСКА — «Спартак»

«Динамо» — «Зенит»

Первые матчи пройдут с 1 по 3 марта 2027 года, ответные — с 15 по 17 марта.

Победители двух первых пар встретятся между собой в четвертьфинале. В другой половине сетки сыграют сильнейшие в противостояниях ЦСКА — «Спартак» и «Динамо» — «Зенит».

У «Краснодара» получилась отдельная интрига: до полуфинала южане не встретятся ни с одним из трех московских клубов — ЦСКА, «Спартаком» и «Динамо». Для этого команде Мурада Мусаева нужно пройти «Крылья Советов», а затем — победителя пары «Оренбург» — «Ростов».

Путь регионов

Определились и пары первого раунда плей-офф нижней сетки:

«СКА-Хабаровск» — «Акрон»

«Нижний Новгород» — «Факел»

«Волга» — «Рубин»

«Волна» — «Балтика»

Матчи запланированы на 16-18 марта 2027 года.

Победители этих четырех противостояний продолжат борьбу с клубами, которые уступят в 1/8 финала Пути РПЛ. Следующий этап Пути регионов пройдет 6-8 апреля.

Финал Кубка России состоится 6 июня.