Московское дерби, «Зенит» против «Динамо». Определились пары плей-офф Кубка России
Завершился групповой этап FONBET Кубка России. «Зенит» не потерпел ни одного поражения, «Ростов», «Краснодар» и «Спартак» заняли первые места в своих квартетах, а «Локомотив» уступил во всех шести матчах и завершил выступление в турнире. Теперь известны все пары плей-офф, который начнется весной 2027 года.
«Зенит» прошел групповой этап без поражений, «Ростов» тоже стал первым
Петербуржцы провели почти идеальный групповой этап. Команда не потерпела ни одного поражения: пять матчей выиграла в основное время, еще один — в серии пенальти. Итог — 17 очков и первое место в группе C. Разница мячей — 10:3.
Ближайший преследователь «Зенита» — «Крылья Советов» — набрал девять очков. Самарцы также вышли в 1/8 финала Пути РПЛ, но со второй строчки.
В группе D лидером стал «Ростов». Дончане набрали 15 очков и опередили ЦСКА, который финишировал следом с 11 баллами.
«Краснодар» выиграл группу B с 13 очками. Второе место заняло московское «Динамо», набравшее 12 баллов.
В квартете А первым стал «Спартак». Красно-белые и «Оренбург» заработали по 13 очков, но москвичи оказались выше благодаря лучшей разнице мячей в личных встречах.
«Локомотив» проиграл все матчи и вылетел
Железнодорожники — главное разочарование турнира. Красно-зеленые провалили групповой этап: проиграли все шесть встреч, в их активе лишь три очка (за участие в сериях пенальти) и последнее место в группе D.
В последнем матче группового этапа «Локомотив» уступил «Ростову» со счетом 0:2. Дончане забили два мяча еще до перерыва.
Таким образом, один из самых титулованных клубов в истории Кубка России впервые с сезона-2015/16 не сыграет в весенней части турнира. Тогда железнодорожники завершили выступление на стадии 1/8 финала. Впоследствии «Локо» регулярно доходил до весенних стадий и трижды завоевывал трофей, последний раз — в 2021 году — при старом формате.
Все пары 1/8 финала Пути РПЛ
По итогам группового этапа сформировались четыре противостояния:
- «Оренбург» — «Ростов»
- «Крылья Советов» — «Краснодар»
- ЦСКА — «Спартак»
- «Динамо» — «Зенит»
Первые матчи пройдут с 1 по 3 марта 2027 года, ответные — с 15 по 17 марта.
Победители двух первых пар встретятся между собой в четвертьфинале. В другой половине сетки сыграют сильнейшие в противостояниях ЦСКА — «Спартак» и «Динамо» — «Зенит».
У «Краснодара» получилась отдельная интрига: до полуфинала южане не встретятся ни с одним из трех московских клубов — ЦСКА, «Спартаком» и «Динамо». Для этого команде Мурада Мусаева нужно пройти «Крылья Советов», а затем — победителя пары «Оренбург» — «Ростов».
Путь регионов
Определились и пары первого раунда плей-офф нижней сетки:
- «СКА-Хабаровск» — «Акрон»
- «Нижний Новгород» — «Факел»
- «Волга» — «Рубин»
- «Волна» — «Балтика»
Матчи запланированы на 16-18 марта 2027 года.
Победители этих четырех противостояний продолжат борьбу с клубами, которые уступят в 1/8 финала Пути РПЛ. Следующий этап Пути регионов пройдет 6-8 апреля.
Финал Кубка России состоится 6 июня.