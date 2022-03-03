Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красноярского клуба над «Локомотивом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (4:0).

«Мне понравилась игра нашей команды, ребята действительно были сконцентрированны, игра была комбинационной, понравилась атака, самоотверженность и правильное понимание игровой ситуации. Сегодня действительно был хороший футбол с нашей стороны, при этом мы не реализовали несколько хороших моментов», — сказал Ивахов «СЭ».

Также Ивахов высказался о соперниках по следующему раунду.

«Потенциальные соперники по четвертьфиналу? Уже перед «Локомотивом» говорил, что нам не важно, с кем играть. Важно, чтобы у команды был хороший сплоченный коллектив и желание победить. Не сомневался и не сомневаюсь в наших ребятах, они умеют играть. Большая заслуга в сегодняшней победе футболистов и тренерского штаба. Знаю, что за нас болел весь Красноярский край. Спасибо всем тем людям, которые верят в наш футбол и в наших ребят. Попразднуем сейчас еще минут 5-10 и начнем готовиться к следующей игре. У нас очень плотный график, через три дня уже играем в Астрахани», — добавил Ивахов.

Встреча прошла 3 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве. У гостей забитыми мячами отметились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.