Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:04

«Попразднуем еще минут 5-10 и начнем готовиться к следующей игре». Директор «Енисея» — о победе над «Локо»

Директор «Енисея» отреагировал на победу над «Локомотивом» в Кубке России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красноярского клуба над «Локомотивом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (4:0).

«Мне понравилась игра нашей команды, ребята действительно были сконцентрированны, игра была комбинационной, понравилась атака, самоотверженность и правильное понимание игровой ситуации. Сегодня действительно был хороший футбол с нашей стороны, при этом мы не реализовали несколько хороших моментов», — сказал Ивахов «СЭ».

Также Ивахов высказался о соперниках по следующему раунду.

«Потенциальные соперники по четвертьфиналу? Уже перед «Локомотивом» говорил, что нам не важно, с кем играть. Важно, чтобы у команды был хороший сплоченный коллектив и желание победить. Не сомневался и не сомневаюсь в наших ребятах, они умеют играть. Большая заслуга в сегодняшней победе футболистов и тренерского штаба. Знаю, что за нас болел весь Красноярский край. Спасибо всем тем людям, которые верят в наш футбол и в наших ребят. Попразднуем сейчас еще минут 5-10 и начнем готовиться к следующей игре. У нас очень плотный график, через три дня уже играем в Астрахани», — добавил Ивахов.

Встреча прошла 3 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве. У гостей забитыми мячами отметились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.

ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
С рождения в детдоме терпела травлю в школе и жила мечтой о Паралимпиаде: лучшую лыжницу России Екатерину Румянцеву отстранили от Игр в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2021/22: 1/8 финала
«Зенит» — КАМАЗ: хозяева забили пятый гол
«Постой, паровоз!» «Енисей» прокомментировала победу над «Локомотивом»
«Зенит» громит КАМАЗ после первого тайма
Экс-президент «Локомотива» призвал распустить совет директоров клуба после поражения от «Енисея»
Дубль Лисаковича помог «Рубину» победить «Ротор» и выйти в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России
Юрий Семин заявил, что готов обсуждать возможное возвращение в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» громит КАМАЗ после первого тайма
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости