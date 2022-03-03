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Сегодня, 21:18

«Постой, паровоз!» «Енисей» прокомментировала победу над «Локомотивом»

«Енисей» отреагировал на разгром «Локомотива» в Кубке России
Карен Саркисян
Корреспондент

Пресс-служба «Енисея» прокомментировала победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Постой, паровоз!» — говорится в публикации на странице красноярского клуба в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена в Москве.

В составе «Енисея» забитыми мячами отметились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.

Источник: https://twitter.com/fc_enisey/status/1499435659530059779
Андрей Мостовой
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