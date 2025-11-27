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«Динамо» — «Зенит»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» и «Зенит» сыграют в Кубке России 27 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» и «Зенит» встретятся в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 27 ноября. Начало игры на стадионе «ВТБ Арена» в Москве — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Зенит» можно также в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Петровском парке.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 27&nbsp;ноября 2025 года.«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка

Трансляцию игры в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 20.00 мск, за полчаса до игры. Встречу также будут транслировать онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Первый матч соперников в Санкт-Петербурге закончился со счетом 3:1 в пользу динамовцев.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
27 ноября 2025, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:1
Зенит

«Зенит» играл в группа А вместе с «Оренбургом», «Рубином» и «Ахматом» и занял первое место с 18 очками. «Динамо» в группе В играло с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи», набрало 11 очков и заняло второе место.

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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