«Динамо» — «Спартак»: оба гола засчитаны верно. Бителло не сыграл рукой

На 42-й и 44-й минутах матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак» судейская бригада Владимира Москалева приняла верные решения, засчитав взятие ворот красно-белых.

В первом моменте после удара Федора Смолова Бителло не переправил мяч в ворота рукой. Мяч чиркнул по телу бразильца и попал в сетку.

Во втором эпизоде можно только предполагать, зашел ли Даниил Фомин в момент паса Смолова за линию офсайда. Повтор не позволяет этого понять. Возможно, динамовец и не оказался в положении «вне игры». В любом случае Алексей Лунев не зафиксировал офсайд, а у видеоассистентов Сергея Карасева и Николая Богача не нашлось аргументов против решения первого помощника судьи.