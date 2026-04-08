«Динамо» — «Краснодар»: трансляция матча Кубка России

«Динамо» и «Краснодар» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 8 апреля. Игра состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Начало — в 18.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

08 апреля, 18:15. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Ответная игра финала Пути РПЛ состоится 7 мая в Краснодаре.