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«Динамо» — «Краснодар»: трансляция матча Кубка России

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в Кубке России 8 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Скопинцев, ФК «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Краснодар» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 8 апреля. Игра состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Начало — в 18.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
08 апреля, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Ответная игра финала Пути РПЛ состоится 7 мая в Краснодаре.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка России 8&nbsp;апреля 2026 года.«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка
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