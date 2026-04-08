Призер Олимпиады-2026 Филиппов: «С «Зенитом» у «Спартака» будет хорошая и плотная игра!»

Серебряный призер Олимпиады-2026 по ски-альпинизму и болельщик «Спартака» Никита Филиппов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.



«Не ожидал такого внимания от «Спартака» к себе. Мне даже дядя писал, который болеет за «Спартак». Он сказал: «Племяш, раньше мы за них болели, а теперь они за тебя». Это очень приятно! Думаю, с «Зенитом» будет хорошая игра, плотная. Жаль, что не успеваю на игру — улетаю на Камчатку. Буду смотреть в записи!» — сказал Филиппов «СЭ».



Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в среду, 8 апреля, и начнется в 20.45 (мск).

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