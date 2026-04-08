Мостовой: «Спартак» должен выйти и нагло навязать свою борьбу «Зениту»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» едет туда за проходом в дальнейший раунд. Первый тайм в прошлом матче красно-белые провели сильнее «Зенита». Спартаковцы должны выйти нагло и навязать свою борьбу. Но «Зенит» к этому готов и думаю, что тут будет такое перетягивание канатов. Но шансов на победу у петербуржцев все-таки больше», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в среду, 8 апреля, и начнется в 20.45 (мск).