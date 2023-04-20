Денисов считает, что «Спартаку» не хватило реализации в матче с «Акроном»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал «СЭ» поражение от «Акрона» (1:2) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России и вылет красно-белых из турнира.

«Нужно разбирать каждую игру отдельно. Конкретно с «Акроном» нам не хватило реализации моментов. Мы проигрываем и выигрываем все вместе. Сейчас нам надо подумать, что не так, и вместе прийти к решению проблемы. Согласен, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Нужно нести ответственность за него всей командой и вместе двигаться дальше», — сказал Денисов «СЭ».

«Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой встретится с «Краснодаром».