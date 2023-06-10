Ивич о настрое «Краснодара» на финал Кубка России: «Важно быть хладнокровными и не совершать ошибок»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, чего ждет от финала FONBET Кубка России против ЦСКА.

— Этот матч будет между двумя лучшими командами этого розыгрыша Кубка, — сказал Ивич на пресс-конференции. — У нас был долгий путь к суперфиналу. Две команды будут бороться и выдавать максимум завтра. Хочу верить, что судья будет профессионалом, сделает свою работу, будет беспристрастным. И победит сильнейшая команда.

— Болельщики в предвкушении первого трофея «Краснодара». Чувствуете давление? Что говорят в раздевалке?

— За последние 15 лет у клуба не было ни одного большого трофея, мы готовимся к игре. Мы серьезно готовились. В футболе нет подарков, нужно бороться, тренироваться. Игроки это знают. Мои футболисты будут готовы завтра выдать максимум.

— Чувствуете, что игроки понимают ваши идеи?

— Уверен, что мои игроки все понимают. Мы работаем над атакой и обороной. Важно фокусироваться и быть хладнокровными, нельзя совершать ошибок.

— Вы можете войти в историю российского футбола как тренер-победитель, как к этому относитесь?

— Конечно, завтрашняя игра важна для игроков и для меня. Для меня такие матчи не впервой. Если бы был стресс, то лучше пусть он будет на моих плечах, а не на плечах футболистов.

— Был ли разговор с Галицким? Если да, то о чем?

— Что было сказано, останется между мной и Галицким.

Финал FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17.00 (мск).