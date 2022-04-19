Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 12:44

Ветеран «Спартака» заявил, что не ждет ничего особенного от матча БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА

Читать «СЭ» в

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Шансы равны. Ни одна, ни другая команда не имеет стабильной игры. Поэтому я ничего особенного от нее не жду. Она может сложиться по-разному. Может быть и ничейный результат в основное время. Я не питаю особых иллюзий от этой игры», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится в среду, 20 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
По полгода сидит на больничных, а потом уничтожает всех в плей-офф. В чем секрет Никиты Кучерова, лучшего хоккеиста Кубка Стэнли последних лет
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Агент Языджи рассказал о будущем турецкого футболиста в ЦСКА
ЦСКА — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля
«Для «Спартака» это шанс реабилитироваться». Комбаров — матче с ЦСКА
Агент Языджи рассказал о состоянии игрока перед матчем БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
«Биться будут, но нужно везение». Тарпищев — о матче БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак»
«Вперед, «Спартак». Камоцци пожелал красно-белым победы в матче с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости