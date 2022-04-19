Ветеран «Спартака» заявил, что не ждет ничего особенного от матча БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Шансы равны. Ни одна, ни другая команда не имеет стабильной игры. Поэтому я ничего особенного от нее не жду. Она может сложиться по-разному. Может быть и ничейный результат в основное время. Я не питаю особых иллюзий от этой игры», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится в среду, 20 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени.