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Сегодня, 16:20

ЦСКА — «Пари НН»: Койта и Зе Турбо выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы ЦСКА и «Пари НН» на матч группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Агапов, Мойзес, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Давила.

Запасные: Акинфеев, Баровский, Круговой, Гайич, Бандикян, Глебов, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Шуманский, Яковлев, Мусаев.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Гоцук, Шнапцев, Магкеев, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Зе Турбо, Кутателадзе.

Запасные: Кукушкин, Каккоев, Глущенков, Лукиных, Стаматов, Эктов, Мухин, Боселли, Ожегович, Лапинский, Калайда, Карапузов.

Матч пройдет в Москве и начнется в 17.15 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
14 авг, 17:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари НН

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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