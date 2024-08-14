«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы на матч Кубка России

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Тренерские штабы «Рубина» и «Зенита» объявили стартовые составы на матч второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится сегодня, 14 августа

Стартовые составы:

«Рубин»: Артур Нигматуллин, Константин Нижегородов, Алексей Грицаенко, Рустамжон Ашурматов, Александр Ломовицкий, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Олег Иванов, Даниил Кузнецов, Валентин Вада, Дардан Шабанхаджай.

«Зенит»: Денис Адамов, Юрий Горшков, Нино, Родригао, Сергей Волков, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Клаудиньо, Артур, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.30 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча