Игрок «Спартака» Саусь о Кубке России: «Хорошая возможность доказать свою состоятельность»

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь поделился ожиданиями от групповой стадии FONBET Кубка России.

«Думаю, тренерский штаб серьезно поменяет состав по сравнению с матчами РПЛ. И это хорошая возможность доказать свою состоятельность. Если получится, то и в чемпионате наверняка буду получать больше игровых минут», — приводит слова Сауся пресс-служба красно-белых.

5 августа «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на «Лукойл Арене» в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 18.30 мск.