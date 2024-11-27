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Сегодня, 17:15

«Ахмат» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Ахмат» и «Зенит» проведут матч в Кубке России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ахмат» и «Зенит» проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Игру примет «Ахмат Арена» в Грозном, стартовый свисток — в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в Грозном покажут на канале и сайте «Матч ТВ». Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (на платной основе или при условии подписки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Ахмат» — «Зенит» можно искать в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 18:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

«Ахмат» занял второе место в группе С с ЦСКА, «Краснодаром» и «Пари НН». «Зенит» вышел в плей-офф с первого места группы D с «Рубином», «Акроном» и «Факелом».

Первый матч соперников состоялся 6 ноября в Санкт-Петербурге и завершился победой питерцев (3:0).

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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