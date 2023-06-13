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Сегодня, 22:19

Чалов обратился к болельщикам ЦСКА после победы в FONBET Кубке России

Мария Гусева
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов в Telegram-канале обратился к болельщикам после победы в FONBET Кубке России.

«Все эмоции остались в этом дне, сохраним эти воспоминания в сердце. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона! Кубок наш. Порадуемся, отдохнем и продолжим путь к новым вершинам!» — написал Чалов.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Федор Чалов
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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