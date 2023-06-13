Чалов обратился к болельщикам ЦСКА после победы в FONBET Кубке России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в Telegram-канале обратился к болельщикам после победы в FONBET Кубке России.

«Все эмоции остались в этом дне, сохраним эти воспоминания в сердце. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона! Кубок наш. Порадуемся, отдохнем и продолжим путь к новым вершинам!» — написал Чалов.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.