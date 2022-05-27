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Гладилин ожидает среднего уровня игры в финале БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от стиля игры красно-белых и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Я думаю, что будет футбол средний. Средний уровень, потому что команды будут играть на результат. Он будет довлеть, и это понимают обе команды и тренеры. Здесь в открытый футбол играть опрометчиво. Будет очень много борьбы, самоотдачи максимальной», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

Финальный матч Кубка России пройдет в воскресенье, 29 мая, на стадионе «Лужники». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/27/17820818.shtml
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