Гладилин ожидает среднего уровня игры в финале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от стиля игры красно-белых и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Я думаю, что будет футбол средний. Средний уровень, потому что команды будут играть на результат. Он будет довлеть, и это понимают обе команды и тренеры. Здесь в открытый футбол играть опрометчиво. Будет очень много борьбы, самоотдачи максимальной», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

Финальный матч Кубка России пройдет в воскресенье, 29 мая, на стадионе «Лужники». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.