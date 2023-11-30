Белоус: «Спартак» бросает то в жар, то в холод»

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал поражение «Спартака» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:1).

«Спартак» бросает то в жар, то в холод. Их то хвалят, то критикуют. Но с ними непонятно что происходит. Это великий клуб, но за счет предыдущих поколений. А ожидания от них такие, будто команда 90-х годов. Конечно, такой результат неудовлетворителен. Футболисты в Оренбурге играли вразнобой, я не видел мотивации у игроков «Спартака». Понадергали из разных миров футболистов, которых нынешний тренерский штаб не может синхронизировать. А в ответной игре «Оренбург» упрется, и попробуй их обыграть», — сказал Белоус «РБ Спорт».

Ответная игра пройдет 12-14 марта на домашнем стадионе московской команды.