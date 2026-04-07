Кержаков считает «Зенит» фаворитом кубкового матча против «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

«Для меня «Зенит» — фаворит этого матча. Петербуржцы хорошо играют против статусных соперников. Плюс они всегда отлично выглядят при своих болельщиках», — сказал Кержаков «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в среду, 8 апреля, и начнется в 20.45 (мск).

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