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Кержаков считает «Зенит» фаворитом кубкового матча против «Спартака»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

«Для меня «Зенит» — фаворит этого матча. Петербуржцы хорошо играют против статусных соперников. Плюс они всегда отлично выглядят при своих болельщиках», — сказал Кержаков «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в среду, 8 апреля, и начнется в 20.45 (мск).

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка России 8&nbsp;апреля 2026 года.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

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