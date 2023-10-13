Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:55

Бышовец: «Успешный путь «Краснодар» мог начать еще в финале Кубка России-2023»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о финале Кубка России в сезоне-2022/23.

«Свой успешный путь «Краснодар» мог еще начать в финале Кубка России с ЦСКА в минувшем сезоне. Такая возможность была бы, если тренер Владимир Ивич сделал замену перед серией послематчевых пенальти. Нужно было заменить молодого уставшего вратаря на Матвея Сафонова», — цитирует Бышовца «Beton Mobile».

В финале Кубка ЦСКА победил в серии послематчевых пенальти — 1:1 (6:5 пен).

Источник: betonmobile.ru
Анатолий Бышовец
ФК Краснодар
1
5
Читайте также
«Доказала непричастность». Почему Россию исключили из МОК, а Исинбаеву — нет?
Парагвайский футболист Санабрия отрицает плевок в Месси в матче с Аргентиной
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Севикян, Кассьерра и Чалов стали номинантами на награду за лучший гол РПЛ в сентябре
Дюков о словах Алаева про судей: «Это рабочий момент. Да, арбитры ошибаются, но динамика — положительная»
Черчесов — о Ромащенко в «Ахмате»: «Надеемся, что сезон для него будет удачным»
Защитник «Спартака» Хлусевич — о состоянии здоровья: «Not bad»
Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: «Ни с кем не встречался. Желаю Абаскалю здоровья»
Макаров возвращается к тренировкам «Динамо» после разговора с Личкой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС дисквалифицировал защитника «Оренбурга» Сивакова на один матч Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости