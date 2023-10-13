Бышовец: «Успешный путь «Краснодар» мог начать еще в финале Кубка России-2023»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о финале Кубка России в сезоне-2022/23.

«Свой успешный путь «Краснодар» мог еще начать в финале Кубка России с ЦСКА в минувшем сезоне. Такая возможность была бы, если тренер Владимир Ивич сделал замену перед серией послематчевых пенальти. Нужно было заменить молодого уставшего вратаря на Матвея Сафонова», — цитирует Бышовца «Beton Mobile».

В финале Кубка ЦСКА победил в серии послематчевых пенальти — 1:1 (6:5 пен).