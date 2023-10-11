КДК РФС дисквалифицировал защитника «Оренбурга» Сивакова на один матч Кубка России

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании защитника «Оренбурга» Михаила Сивакова за эпизод в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Сочи» (0:2).

Сиваков получил красную карточку на 89-й минуте матча за фол на нападающем «Сочи» Иване Игнатьеве. Футболист «Оренбурга» ударил соперника прямой ногой в икроножную мышцу.

«Рассмотрели удаление Сивакова. Посмотрели видеоматериалы. Сиваков лично не мог присутствовать на заседании и по ВКС, но прислал видеообращение. У него операция, которая была назначена планово. В видеообращении он сказал, что извинился перед футболистом, перед КДК РФС. Наказание следующее — Сиваков дисквалифицирован на один матч, еще на один — условно, а также получил один год испытательного срока», — сказал Григорьянц.

Из-за дисквалификации Сиваков пропустит игру «Оренбурга» в заключительном, 6-м, туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА, которая состоится 2 ноября в Москве.

«Оренбург» лидирует в группе A с 11 очками в 5 матчах, команда обеспечила себе выход в плей-офф Пути РПЛ.