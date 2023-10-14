Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 07:01

Берковский: «Знали, что по комбинациям, по содержанию игры 2Drots не проиграем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Химок» Илья Берковский вспомнил о противостоянии с медиа-командой 2DROTS в Кубке России.

«Атмосфера, конечно, понравилась. Пришли полные трибуны. Стадион мне очень понравился. Поле хорошее. Соперник? Ну, скажем так, команда в целом неплохая. Есть ребята, которые технически хорошо оснащены. В принципе, все они в каком-то прошлом поигравшие на профессиональном уровне. Поэтому в целом интересно было играть. Мы знали, что по комбинациям, по содержанию игры мы им не проиграем. Главным были настрой и не уступить в единоборствах», — цитируют «Известия» Берковского.

«Химки» и 2DROTS встречались 28 сентября в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В этой игре победу одержала подмосковная команда (2:0).

2DROTS — двукратный чемпион российской медийной футбольной лиги. Главным тренером команды является Дмитрий Кузнецов.

Источник: https://iz.ru/1589125/aleksei-fomin/po-matchu-s-nami-vidno-gde-medialiga-gde-professionalnyi-futbol
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
0
Читайте также
Биография Татьяны Тарасовой: жизнь и карьера легендарного тренера
Сборной России нужны соперники уровня Камеруна. Время организовать турне в Бразилию и Аргентину?
В ООН заявили об отсутствии у большинства жителей Газы доступа к чистой воде
В МИД заявили о заблуждениях США в способности давить на РФ без вреда себе
США сообщили о прибытии своих истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец: «Успешный путь «Краснодар» мог начать еще в финале Кубка России-2023»
Новости
RSS RSS
Все новости