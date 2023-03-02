Булыкин: «Интересно посмотреть и на «Локомотив», сможет ли он не допустить осечки в матче с «Акроном»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги жеребьевки FONBET Кубка России.

«Во всех парах есть интересные сюжеты, все матчи будет смотреть очень интересно. Получится ли у ЦСКА пройти «Крылья», сможет ли «Спартак» разобраться с «Уралом». Ответы на эти вопросы получить зрителю будет интересно. «Зенит» — «Динамо», конечно, выделяется среди прочих пар. «Зенит» считаю фаворитом в этой дуэли. Интересно посмотреть и на «Локомотив», сможет ли он не допустить осечки в матче с «Акроном», который выбил «Торпедо». «Пари НН» — «Ростов» — это противостояние равных соперников, как и дуэль «Ахмата» и «Краснодара». Будем надеяться, что эти матчи понравятся болельщикам, и они принесут нам много голов», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля. Поединки второго этапа 1/4 финала Пути регионов будут состоять из одной игры.