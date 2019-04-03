"Будет более справедливый результат". Карпин - о введении ВАР

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед первым матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Локомотива" заявил, что поддерживает введение системы видеопомощи арбитрам (ВАР) во внутренних российских соревнованиях.

- ВАР? Я за эту систему, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Мне эта идея нравится. Тогда будет более справедливый результат. Ротация состава? Она произошла и из-за состояния игроков, и из-за того, что это кубок, где будет второй матч. Мы должны сыграть внимательно при обороне. Не сдержанно, а внимательно. Была бы это игра за три очка, то все было бы по-другому.

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