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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Болельщики «Зенита» почтили память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом

20:35
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В начале матча 1/8 финала Олимп-Кубка России «Зенит» — «Томь» на фанатской трибуне спине-бело-голубых появился баннер в память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.

«Рейс — 9268. Помним...»


Катастрофа А321 над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года. В ней погибло 212 россиян. Это сама массовая гибель граждан России за всю историю мировой авиации.

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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