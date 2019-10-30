Болельщики «Зенита» почтили память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом

В начале матча 1/8 финала Олимп-Кубка России «Зенит» — «Томь» на фанатской трибуне спине-бело-голубых появился баннер в память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.

«Рейс — 9268. Помним...»

Катастрофа над Синайским полуостровом pic.twitter.com/NjafChymMK — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) October 30, 2019



Катастрофа А321 над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года. В ней погибло 212 россиян. Это сама массовая гибель граждан России за всю историю мировой авиации.