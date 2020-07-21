Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на слова болельщика о судействе матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака» (2:1).

«Тем, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в «Спартаке», за чемпионат мира и много еще за что! Разве интересно вам играть в такой футбол? Пеналь не поставили в ваши ворота. Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!», — написал болельщик в Instagram. «Не согласен», — ответил Дзюба.

Ранее «Спартак» опубликовал обращение к болельщикам. В нем говорится следующее: «результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически».