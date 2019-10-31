Бийол хочет, чтобы соперником ЦСКА по 1/4 финала Кубка России стал «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в интервью клубной пресс-службе отметил, что хотел бы сыграть в 1/4 финала Кубка России со «Спартаком». Соперник красно-синих определится в матче 1/8 финала турнира «Спартак» — «Ростов».

«Ростов» или «Спартак»? — Не так важно, кто будет нашим соперником, — сказал Бийол. — Мы будем играть только на победу, и только от нас зависит, как сложится игра, победим мы или проиграем. Но дерби — это всегда очень хорошо, приходит много болельщиков. Для нас будет гораздо лучше, если достанется «Спартак».

В 1/8 финала Кубка России ЦСКА обыграл «Уфу» со счетом 1:0.

Яка Бийол: Будет лучше, если нам достанется Спартак https://t.co/dsixYQubIx pic.twitter.com/ZbkEbLEmPu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 31, 2019

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в четверг 31 октября и начнется в 19.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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